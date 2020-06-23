Yaşlı adam evinde ölü bulundu Mersin'in Erdemli ilçesinde 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Akdeniz Mahallesi Erciyes Sitesi'nde yalnız yaşayan Ekrem Yüksel'den 3 gündür haber alamayan ve evden koku geldiğini fark eden komşuları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri evin kapısını açıp içeri girdiklerinde Yüksel'in cesedini buldu.

Yüksel'in cesedi incelemenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA