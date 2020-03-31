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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

31.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:42
Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi, Azerbaycan Bulvarı üzerinde 3 katlı binanın en üst katında yalnız yaşayan 68 yaşındaki Nevzat E.'yi ziyaret için gelen kardeşi Ahmet E. (58) evin kapısını açamayınca durumdan şüphelenerek polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapının kilitli olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin yardımıyla eve balkondan girdi. Evinde hareketsiz bulunan yaşlı adamın öldüğü belirlendi.

Yaşlı adamın kemik erimesi hastalığı olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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