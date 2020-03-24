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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Malatya'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

24.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:08
Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Malatya'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Ferhadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahlak Sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın son katında yalnız yaşayan 80 yaşındaki İbrahim Ak'tan bir süredir haber alamayan yakınları ikamete gelerek eve girdiğinde Ak'ı yerde hareketsiz halde yatar vaziyette buldu.

Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri İbrahim Ak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İbrahim Ak'ın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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