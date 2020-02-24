Yaşlı adam evinde ölü bulundu

24.02.2020 02:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 02:21

Uşak'ta 67 yaşındaki felçli şahıs komşusu tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.



Olay Atatürk Mahallesi 1.Balcı Sokakta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre felçli olduğu öğrenilen emekli maliyeci Mehmet A., 2 yıldır yalnız yaşadığı evinde komşusu Fatma G. tarafından ölü bulundu. Fatma G., Mehmet A.'yı kontrol etmek amacıyla evine gittiğinde açık olan pencereden, yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken görmesinin ardından polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine ulaşan polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde Mehmet A.'nın cansız bedenine ulaştı.



Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası yaşlı adamın tahmini 6 ile 7 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi. Eşinden boşandığı öğrenilen ve 3 çocuğu olan Mehmet A.'nın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayın ardından Fatma G., "Ben yaptım ihbarı, komşumuz felçli ve engelli. Engelli olduğu için evinin önüne araba koydurtmaz. Bugün de hiç gelen arabalara tepki vermedi. Ondan dolayı şüphelendik. Herhalde rahatsız dedik, telefonunu aradık. Telefona da cevap vermeyince polisi aradık. Yalnız yaşıyor. Kızı var ama nerede duruyor bilmiyoruz. Kızı gelip gidiyordu, torunu gelip gidiyordu. Komşuyuz, arada yemek veriyoruz" şeklinde konuştu. - UŞAK

Kaynak: İHA