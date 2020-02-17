Yaşlı adam evinde ölü bulundu
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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yalnız yaşayan emekli bankacı evinde ölü bulundu.

17.02.2020 10:27 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:28
Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yalnız yaşayan emekli bankacı evinde ölü bulundu.


Erdek'te Yalı Mahallesi N. Sıtkı Caddesi Atay Apartmanında ikametinde yalnız yaşayan Şaban Şenol Sakaoğlu'ndan alamayan yakınları durumundan şüphelenerek polise haber verdi. Erdek İtfaiyesinin yardımıyla eve camdan giren ekipler Sakaoğlu'nun cansız bedeni ile karşılaştı.


Polis ekiplerinin evde incelemesini tamamlamasının ardından Sakaoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Savcılığın olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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