Yaşlı adam evinde ölü bulundu
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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kayseri'de 76 yaşındaki adam yaşadığı evde ölü bulundu.

28.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:36
Yaşlı adam evinde ölü bulundu

'de 76 yaşındaki adam yaşadığı evde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, ilçesine bağlı Seyrani mahallesi Derebağ sokak üzerinde meydana gelen olayda, İ.D.'nin (76) hareketsiz bir şekilde yattığı gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine verdi. Kısa süre içerisinde eve gelen ekipler, İ.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de, evde inceleme yaptı. İ.D.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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