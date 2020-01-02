Yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

02.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:02

Kastamonu'nun Cide ilçesinde evinde yangın çıkan yaşlı adam yaşamını yitirdi.



İlçeye bağlı İshakça köyünde İbrahim Öztürk'e (85) ait ahşap evde henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin olayı bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin kontrol altına aldığı yangında, evin enkazında yalnız yaşayan Öztürk'ün cesedi bulundu.

Öte yandan yangında bir at da telef oldu.

Kaynak: AA