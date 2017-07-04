Yaşlı Adam Eski Traktörle Almanya'dan St. Petersburg'a Gitti

81 yaşındaki Winfried Langner, eski traktörüyle Almanya'dan St. Petersburg'a kadar gitti.



Emekli Winfried Langner Aşağı Saksonya'daki doğduğu köy Lauenferde'den Rusya'ya yaklaşık iki bin kilometre yol kat ederek 4 Temmuz'da olan St. Petersburg şehrine ulaştı. Eski traktörüyle giden yaşlı adam trafik polis memurlarının da ilgisini çekti.



81 yaşındaki gezgin Alman diplomatların ofisi yakınında bulunan Tavriçesky bahçesine geldi. Orada fotoğraf çekmek isteyen vatandaşlar yaşlı adamın etrafını çevirdi. Herr Langner "Etrafımda benimle ilgilenen o kadar çok insan gördüğümden şaşırdım biraz. Sıcak karşılamalarından çok memnunum" dedi.



Winfried Langner, 2006 yılından beri 1961 yılı yapımı traktörüyle farklı ülkelere seyahat ediyor. Traktörü bir çiftçiden alıp kendi kendine tamir ettiğini belirtti. Bu seyahatinden önce Alman gezgin Avusturya, İsviçre, İspanya ve Norveç'i traktörle gezdiğini belirtti. - MOSKOVA