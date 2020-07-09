Yaşlı adam elindeki bıçağı kazara gözüne sapladı... O halde hastaneye getirildi
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Yaşlı adam elindeki bıçağı kazara gözüne sapladı... O halde hastaneye getirildi

Yaşlı adam elindeki bıçağı kazara gözüne sapladı.

09.07.2020 10:46 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:12

Yaşlı adam elindeki bıçağı kazara gözüne sapladı... O halde hastaneye getirildi

DÜZCE - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde elinde bıçak olan adam dengesini kaybedip yere düştü. Yaşlı adam gözüne saplanan bıçak ile hastaneye kaldırıldı

Olay Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 57 yaşındaki E.E. elinde bıçak varken bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Vatandaşın elinde ki bıçak düşme ile birlikte gözünün yanından içeri girdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler E.E.'ye ilk müdahaleyi yapmasının ardından gözündeki bıçak ile birlikte Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırarak hemen ameliyata alandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yaşlı adam elindeki bıçağı kazara gözüne sapladı... O halde hastaneye getirildi

Kaynak: İHA

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