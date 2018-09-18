Yaşlı Adam, Eli Silahlı Soyguncuları Tekme Tokat Dövdü

Şans oyunları oynan bir işletmeye giren eli silahlı 3 soyguncu, kasasını boşaltmak istedikleri işletmedeki bir yaşlı adam tarafında tekme tokat dövüldü. Paniğe kapılan eli silahlı 3 soyguncu, işletmeden elleri boş bir şekilde kaçtı. O anlar güvenlik güvenlik kameralarına yansıdı.

SANDALYEYİ ELİNE ALDI

Soyguncuların olay yerine geldiği anda ayaklanan yaşlı adam, ilk başta bir süre olayı izledi. Soyguncuların kasaya yaklaştığı anda olaya dahil olan yaşlı adam, önüne gelen ilk soyguncuyu yakalarından tuttu ve dövmeye başladı. Alevlenen kavgada eline sandalyeyi alan yaşlı adamın cesurluğu, güvenlik kameralarına yansıdı.