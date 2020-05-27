Yaşlı adam darp edildi
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Yaşlı adam darp edildi

Tekirdağ'da küfür ettiği iddiasıyla iki kişinin yumruklu saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı.

Yaşlı adam darp edildi
27.05.2020 21:21 | Son Güncelleme: 27.05.2020 21:30

Tekirdağ'da küfür ettiği iddiasıyla iki kişinin yumruklu saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malkara ilçesine bağlı Demircili Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Z.G. ile iki kişi arasında sokakta tartışma başladı. İki şahıs, küfür ettiği iddiasıyla yaşlı adamı darp etti. Olay, sokakta ilaçlama yapan belediye çalışanlarının araya girmesiyle son buldu. Yaralanan yaşlı adam, olay yerine çağrılan ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Z.G. kendisini darp edenler hakkında şikayette bulunacağını belirtti.

"İnsanlık görevimizi yaptık"

Olayın ardından konuşan bir belediye çalışanı, "Demircili Mahallesi'nde ilaçlama çalışması yapıyorduk. 3 kişi arasında kavga çıktığını gördük. Yaşananları görünce rahatsız olduk. İnsanlık görevimiz gereği ayırma gereğini duyduk" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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