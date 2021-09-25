Yaşlı adam ceviz ağacının kurbanı oluyordu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda ceviz ağacından düşen yaşlı adam ağır yaralandı.
İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda ceviz ağacından düşen yaşlı adam ağır yaralandı.
Olay, Cerrah Mahallesindeki ceviz bahçesinde meydana geldi. Ağaca çıkarak ceviz toplayan Hüseyin B.(67), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak üzerine düştü. Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA