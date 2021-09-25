Yaşlı adam ceviz ağacının kurbanı oluyordu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaşlı adam ceviz ağacının kurbanı oluyordu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yaşlı adam ceviz ağacının kurbanı oluyordu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda ceviz ağacından düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda ceviz ağacından düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

Olay, Cerrah Mahallesindeki ceviz bahçesinde meydana geldi. Ağaca çıkarak ceviz toplayan Hüseyin B.(67), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak üzerine düştü. Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Yaşlı adam ceviz ağacının kurbanı oluyordu

Yaşlı adam ceviz ağacının kurbanı oluyordu

Yaşlı adam ceviz ağacının kurbanı oluyordu

Yaşlı adam ceviz ağacının kurbanı oluyordu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden çıkan 14 yaşındaki Tuana bulundu

Arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden çıkan 14 yaşındaki Tuana bulundu

 13 gün arayla babası ve ağabeyini kaybetti

13 gün arayla babası ve ağabeyini kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sezai Temelli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ Gülben Ergen Mehmet Ali Erbil
Spor Sergen Yalçın Balotelli Lionel Messi Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Süleyman Kılınç Şans Oyunları Hakan Binbaşgil Abdullah Avcı Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yaşlı adam ceviz ağacının kurbanı oluyordu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 12:56:13. #1.11#