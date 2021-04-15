Yaşlı adam bir haftalık karısı tarafından 30 bin lira dolandırıldı

Samsun'da yaşlı bir adam arkadaşlarının vasıtasıyla tanıştığı ve bir hafta gayri resmi evli kaldığı kadın tarafından 30 bin liralık ziynet eşyası aldırılıp dolandırıldı.