Yaşlı adam bir haftalık karısı tarafından 30 bin lira dolandırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaşlı adam bir haftalık karısı tarafından 30 bin lira dolandırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yaşlı adam bir haftalık karısı tarafından 30 bin lira dolandırıldı

Samsun'da yaşlı bir adam arkadaşlarının vasıtasıyla tanıştığı ve bir hafta gayri resmi evli kaldığı kadın tarafından 30 bin liralık ziynet eşyası aldırılıp dolandırıldı.

Samsun'da yaşlı bir adam arkadaşlarının vasıtasıyla tanıştığı ve bir hafta gayri resmi evli kaldığı kadın tarafından 30 bin liralık ziynet eşyası aldırılıp dolandırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 76 yaşındaki A.B. evlenmek için arkadaşlarının vasıtasıyla tanıştığı Ayşegül adlı kadın ile yaklaşık bir hafta birlikte gayri resmi evli kaldıktan sonra kadın 30 bin liralık ziynet eşyalarını alıp kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı adam polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Türker Ertürk Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Cem Yılmaz Burak Deniz Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yaşlı adam bir haftalık karısı tarafından 30 bin lira dolandırıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 12:49:35. #1.16#

title