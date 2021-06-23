Yaşlı adam bir anda yere yığıldı, çevredeki vatandaşlar seferber oldu
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Yaşlı adam bir anda yere yığıldı, çevredeki vatandaşlar seferber oldu

Yaşlı adam bir anda yere yığıldı, çevredeki vatandaşlar seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dengesini kaybedip bir anda yere yığılan yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dengesini kaybedip bir anda yere yığılan yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Olay, Şuhut ilçe çarşı merkezinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut çarşı merkezinden evine doğru ilerleyen Yusuf Ö. dengesini kaybedip bir anda yere yığıldı. Yaşlı Yusuf Ö.'nün bir anda yere yığıldığını gören çevredeki vatandaşlar örnek bir davranış sergileyerek Yusuf Ö.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerini aramasının ardından olay yerine gelen ekipler yere yığılan Yusuf Ö.'yü Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk etti. - AFYONKARAHİSAR

Yaşlı adam bir anda yere yığıldı, çevredeki vatandaşlar seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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