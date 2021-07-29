Yaşlı adam bahçede ölü bulundu
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Yaşlı adam bahçede ölü bulundu

Yaşlı adam bahçede ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta Çatalağzı Beldesi Cumayanı mevkiinde Turan Keser (60) isimli yaşlı adam bahçede ölü bulundu.

Zonguldak'ta Çatalağzı Beldesi Cumayanı mevkiinde Turan Keser (60) isimli yaşlı adam bahçede ölü bulundu.

Edinilen bilgiye olay akşam saatlerinde Çatalağzı Beldesi Cumayanı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir bahçede Turan Keser isimli yaşlı adamın yerde yattığını fark eden çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerini Turan Keser'in öldüğünü tespit etmesinin ardından olay yerine olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. Öte yandan cesedin bulunduğu yere güvenlik şeridi çekilirken, Turan Keser'in ölüm sebebinin gerekli incelemelerin ardından belli olacağı öğrenildi. - ZONGULDAK

Yaşlı adam bahçede ölü bulundu
Yaşlı adam bahçede ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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