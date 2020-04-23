- Yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
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Asarcık, Samsun, Sağlık, Haber

- Yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

- Yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi Samsun'da felçli olup durumu ağırlaşan yaşlı adam ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

23.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:10
- Yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

- Yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

SAMSUN - Samsun'da felçli olup durumu ağırlaşan yaşlı adam ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Asarcık ilçesinde ikamet eden 84 yaşındaki Hasan Ç. isimli felç hastası rahatsızlanınca Asarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağırlaşan yaşlı adam için Samsun'dan ambulans helikopter talep edildi. Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servis'e ait ambulans helikopter Samsun'dan havalanarak Asarcık ilçesine gitti. Hasan Ç., ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ambulans helikopter ile Samsun'a getirilen yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı.

- Yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Kaynak: İHA

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