Yaşlı Adam 3 Gün Sonra Evinde Ölü Bulundu
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 164 sokak üzerinde bir apartman dairesinde tek başına yaşayan 81 yaşındaki diyaliz hastası Halil Kort'tan 3 gün boyunca haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine haber verdi. Verilen adrese saat 11.00 sıralarında gelen polis ekipleri, 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki daireye itfaiye merdiveni yardımıyla balkondan girdi. Eve giren ekipler, 81 yaşındaki Halil Kort'u oturma odasında yatar vaziyette buldu. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen 112 sağlık görevlileri Kort'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından 81 yaşındaki Halil Kort'un cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. - ANTALYA