Yaşlarının 4 katı suç kayıtları çıktı...Hırsızlık zanlısı: "Unutma, dal kırıldığı yerden insan kırıldığı kalpten kopar"

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Yaşlarının 4 katı suç kayıtları çıktı.

Yaşlarının 4 katı suç kayıtları çıktı...Hırsızlık zanlısı: "Unutma, dal kırıldığı yerden insan kırıldığı kalpten kopar"

Adana'da bir kişinin cep telefonunu alıp kaçtığı öne sürülen 14 ve 16 yaşlarındaki hırsızlık zanlısı üç çocuğun yaşlarının 4 katı suç kaydı olduğu ortaya çıktı

56 ayrı suç kaydı olan şüphelilerden B.P.'nin basın mensuplarına "Unutma, dal kırıldığı yerden insan kırıldığı kalpten kopar. Ben sihirbazım" demesi dikkat çekti

ADANA - Adana'da takip ettikleri bir adamın cep telefonunu alıp kaçtığı öne sürülen 14 ve 16 yaşlarındaki hırsızlık zanlısı üç çocuğun yaşlarının 4 katı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Ağustos'ta saat 10.55 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürürken cep telefonuyla konuşan R.Ç.'nin arkasından atık kağıt aracıyla gelen üç çocuk, adamın elindeki telefonu alıp kaçarak uzaklaştı. R.Ç, durumu hemen polise ihbar etti. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra cep telefonun çalan üç şüphelinin B.P.ve O.İ.olduğunu belirledi. Şüphelilerin R.Ç.'nin peşinden atık kağıt aracıyla gittiği anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. B.P., E.Ş. ve O.İ. kısa sürede polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden B.P.'nin 56, E.Ş.'nin 60 ve O.İ.'nin ise çoğu hırsızlık olmak üzere kasten yaralama, darp gibi 64 suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Sorguya alınan şüpheliler, suçlamaları kabul etmedi. Sağlık kontrolüne götürülen şüphelilerden B.P.'nin basın mensuplarına "Unutma, dal kırıldığı yerden insan kırıldığı kalpten kopar. Ben sihirbazım" demesi dikkat çekti. Ayrıca aynı şüpheli yaşını soran basın mensuplarına "Sen kaç istersin" diye yanıt verdi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe