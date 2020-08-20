Yaşları küçük gönülleri büyük...Dolaptan su aldılar, görevliyi göremeyince peçeteye not yazıp para... Yaşları küçük gönülleri büyük...Dolaptan su aldılar, görevliyi göremeyince peçeteye not yazıp para bıraktılar Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir özel ilköğretim okulunda okuyan iki arkadaş özledikleri okullarına top oynamaya gelip bahçedeki su dolabından su aldılar, görevliyi göremeyince bir...

Yaşları küçük gönülleri büyük...Dolaptan su aldılar, görevliyi göremeyince peçeteye not yazıp para bıraktılar

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir özel ilköğretim okulunda okuyan iki arkadaş özledikleri okullarına top oynamaya gelip bahçedeki su dolabından su aldılar, görevliyi göremeyince bir peçeteye not yazıp para bıraktılar. Okul yönetimi notu görünce durumu çocukların ailelerini arayıp tebrik ettiler.

Edinilen bilgiye göre; Marmaris'te yaşayan 6. sınıf öğrencileri Efehan Karakuş ve Dağhan Taşözü, pandemi döneminde gidemedikleri okullarını özleyerek ailelerinden izin alıp bisikletleri ile okula geldiler. Susayınca açık olan su dolabından su alan iki öğrenci, oyunları bitmesine rağmen görevli gelmeyince suyun parasını bir peçeteye not yazarak oraya bıraktı. Bir süre sonra okula gelen görevli dolabın önündeki "Biz Efehan Karakuş ve Dağhan Taşözü biz bugün okula top oynamaya geldik ve çıkışta çok susamıştık 2 su aldık ve parasını da bıraktık" yazılı notu görünce duygulanıp notu okul yönetimine gösterdi.

Okul idaresi öğrencilerini sosyal medya paylaşımı ile tebrik ederken Efehan Karakuş ve Dağhan Taşözü "Biz okulumuzu özlediğimiz için okula top oynamaya geldik. Hava sıcaktı, susadık dolaptan su aldık. Yetkili birini göremeyince de parasını bıraktık uçmasın diye de üstüne taş koyduk. Bu yaptığımız hareket aslında çok normal olması gereken bir şey, bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyorduk" diye konuştular.

Efehan Karakuş'un annesi Nihal Karakuş v Dağhan Taşözü'nün annesi Candan Taşözü de çocuklarının olması gerekeni yaptığını ancak bu durumun günümüzde pek çok kişi tarafından örnek alınması gerektiğini söylediler.

Kaynak: İHA