Yaşları küçük çocukların parkta silahla ateş ettiği anlar dehşete düşürdü
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Yaşları küçük çocukların parkta silahla ateş ettiği anlar dehşete düşürdü

Yaşları küçük çocukların parkta silahla ateş ettiği anlar dehşete düşürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir parkta yaşları 18'den küçük olduğu değerlendirilen 3 çocuğun elindeki silah ile oynayarak rastgele ateş ettiği anlar dehşete düşürdü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir parkta yaşları 18'den küçük olduğu değerlendirilen 3 çocuğun elindeki silah ile oynayarak rastgele ateş ettiği anlar dehşete düşürdü. Çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Mtihatpaşa Mahallesinde bulunan Sait Fait Abasıyanık Parkı'na gelen ve yaşlarının 18'in altında olduğu değerlendirilen 3 çocuk, ellerindeki silah ile adeta bir oyuncak gibi oynayarak rastgele ateş etti. Çocukların tehlikeli oyunu o esnada bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; çocukların silahla oynaması ve daha sonrasında birinin havaya doğru rastgele ateş etmesi yer aldı. Çocukların silahı nereden buldukları merak konusu olurken, olay yerinde ise silahtan geriye mermi kovanı kaldı. - SAKARYA

Yaşları küçük çocukların parkta silahla ateş ettiği anlar dehşete düşürdü
Yaşları küçük çocukların parkta silahla ateş ettiği anlar dehşete düşürdü
Yaşları küçük çocukların parkta silahla ateş ettiği anlar dehşete düşürdü
Yaşları küçük çocukların parkta silahla ateş ettiği anlar dehşete düşürdü
Yaşları küçük çocukların parkta silahla ateş ettiği anlar dehşete düşürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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