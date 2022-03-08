YASLANDIĞI TAHTA KIRILINCA İNŞAAT SAHASINA DÜŞTÜ

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, inşaatın çevresine konulan tahtaya yaslanan S.A., tahta kırılınca inşaat temeli sahasına düştü. İtfaiye tarafından kurtarılan S.A. hastaneye kaldırıldı.

Olay sabaha karşı Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi. S.A. inşaatın çevresine konulan tahtaya yaslandı. Tahta kırılınca S.A. inşaat temeli sahasına düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. İtfaiye ekipleri, inşaat temeli sahasına merdiven indirdi. Birkaç metre aşağı düşen S.A. itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan S.A. kontrol amacıyla hastaneye götürülmek istendi. Hastaneye gitmek istemeyen S.A. ikna edilmesinin ardından ambulansa alınarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.