Yaslandığı duvar yıkılan kadın düşerek hayatını kaybetti
Malatya'da, üç katlı binanın teras katından yaslandığı balkon duvarının yıkılması sonucu düşen kadın hayatını kaybetti.
08.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:22
Malatya'da, üç katlı binanın teras katından yaslandığı balkon duvarının yıkılması sonucu düşen kadın hayatını kaybetti.
Battalgazi ilçesi Üçbağlar Mahallesi'nde 3 katlı binanın teras katındaki balkon duvarına yaslanan Zeynep Şavur (66), duvarın yıkılması sonucu düştü.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Şavur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin arından Şavur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.
Kaynak: AA
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