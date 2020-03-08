Yaslandığı duvar yıkılan kadın düşerek hayatını kaybetti
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yaslandığı duvar yıkılan kadın düşerek hayatını kaybetti - Haber
Battalgazi, Malatya, Güncel

Yaslandığı duvar yıkılan kadın düşerek hayatını kaybetti

Malatya'da, üç katlı binanın teras katından yaslandığı balkon duvarının yıkılması sonucu düşen kadın hayatını kaybetti.

08.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:22
Yaslandığı duvar yıkılan kadın düşerek hayatını kaybetti

Malatya'da, üç katlı binanın teras katından yaslandığı balkon duvarının yıkılması sonucu düşen kadın hayatını kaybetti.

Battalgazi ilçesi Üçbağlar Mahallesi'nde 3 katlı binanın teras katındaki balkon duvarına yaslanan Zeynep Şavur (66), duvarın yıkılması sonucu düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Şavur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin arından Şavur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Yaslandığı duvar yıkılan kadın düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Yaslandığı duvar yıkılan kadın düşerek hayatını kaybetti

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı Haber
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Hakim karşısına çıkan Gülben, ilk kez aylık gelirini açıkladı Haber
Hakim karşısına çıkan Gülben, ilk kez aylık gelirini açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Berkay Şahin Demet Akalın Müslüm Gürses Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Okan Buruk Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz
Daha Fazla Türk İtalya Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Yaslandığı duvar yıkılan kadın düşerek hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 16:02:11. #1.14#