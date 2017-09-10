Yaslandığı Çit Kopunca Dere Yatağına Düşüp, Yaralandı

BURSA'da yaslandığı tel çitin kopması sonucu 3 metre yükseklikten dere yatağına düşen 44 yaşındaki Cem Hüner, yaralandı.



Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Namazgah Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tanıdığını ziyaret ettikten sonra eve dönmek için yola çıkan Cem Hüner, yorulunca Karıncadere kenarında tel çite yaslandı. Bu sırada çit yerinden kopunca Cem Hüner, yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Yaralanan Hüner, telefonla komşusunu arayıp yardım istedi. Komşusunun ihbarı üzerine de olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden sedye ile çıkarılan Cem Hüner, Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Mahalle sakinleri dere yatağı kenarında bulunan demir çitlerin dayanıksız olduğun, her an başka birilerinin de düşebileceğini belirtti.



- Bursa