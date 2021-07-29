Sanayi 4.0 için Siber Güvenlik ve Network Dayanıklılığı Yaklaşımları Çalıştayı

Asya Verimlilik Teşkilatı tarafından Sanayi 4. 0 için Siber Güvenlik ve Network Dayanıklılığı Yaklaşımları" başlıklı çalıştay programı,, 07-09 Eylül 2021 tarihlerinde (üç gün) çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.