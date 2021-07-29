Sanayi 4.0 için Siber Güvenlik ve Network Dayanıklılığı Yaklaşımları Çalıştayı
Asya Verimlilik Teşkilatı tarafından Sanayi 4. 0 için Siber Güvenlik ve Network Dayanıklılığı Yaklaşımları" başlıklı çalıştay programı,, 07-09 Eylül 2021 tarihlerinde (üç gün) çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.
Asya Verimlilik Teşkilatı tarafından Sanayi 4. 0 için Siber Güvenlik ve Network Dayanıklılığı Yaklaşımları" başlıklı çalıştay programı,, 07-09 Eylül 2021 tarihlerinde (üç gün) çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Program hakkında detaylı bilgi, uygulama prosedürleri ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Çalıştaya son başvuru tarihi 12 Ağustos 2021 olup, başvuru formlarının fatma. cil@sanayi. gov. tr adresine iletilmesi gerekmektedir. İlgili tüm bölümlerin eksiksiz doldurulmadığı ve son başvuru tarihi geçmiş formlar değerlendirmeye alınamayacaktır.
Kaynak: Habermetre