Yaşlanan binlerce yarış atının son durağı mezbahane oluyor: Etler Japonya ve Rusya'ya gönderiliyor

18.10.2019 19:42

Avustralya'da her yıl emekli olan binlerce yarış atının kesilip etinin satıldığı ortaya çıktı. Etler Avrupa ve Asya ülkelerine ihraç ediliyor. Atların maruz kaldığı işkence ve kötü muamele tepkiyle karşılandı. Kamu yayıncısı ABC'nin yayınladığı haberdeki görüntüler eski yarış atlarının tekmelendiği, sopayla dövüldüğü ve elektro şoklandığını ortaya çıkardı.



Quennsland eyaletindeki Meramist mezbahana ülkedeki at eti işleme ve ihraç etme iznine sahip iki tesisten biri. Bu mezbahanede ayda ortalama 500 at kesilip et ürünü olarak işleniyor.