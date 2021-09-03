Yaşıyla alakası yok (Deren Talu)

Ağır makyaj ve krepeli saçlarının altında gizlenmiş dünyalar güzeli genç bir kadınvar oysa...Giyim tarzı hep çok ağır.Bu kadar kasmasa, yaşıtları gibi doğal bir stile bürünse ne kadar güzel olacak, farkında bile değil. Doğallığın en duru güzellik olduğunu bir türlü öğrenemedik gitti.