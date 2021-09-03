Yaşıyla alakası yok (Deren Talu)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaşıyla alakası yok (Deren Talu)

Yaşıyla alakası yok (Deren Talu)
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ağır makyaj ve krepeli saçlarının altında gizlenmiş dünyalar güzeli genç bir kadınvar oysa...Giyim tarzı hep çok ağır.Bu kadar kasmasa, yaşıtları gibi doğal bir stile bürünse ne kadar güzel olacak, farkında bile değil. Doğallığın en duru güzellik olduğunu bir türlü öğrenemedik gitti.

Ağır makyaj ve krepeli saçlarının altında gizlenmiş dünyalar güzeli genç bir kadınvar oysa...

Giyim tarzı hep çok ağır.

Bu kadar kasmasa, yaşıtları gibi doğal bir stile bürünse ne kadar güzel olacak, farkında bile değil. Doğallığın en duru güzellik olduğunu bir türlü öğrenemedik gitti.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Mansur Yavaş Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Mesut Akusta Gülben Ergen
Spor Diego Muslera Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yaşıyla alakası yok (Deren Talu) - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 09:43:51. #1.14#

title