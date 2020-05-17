Yaşıtları sokağa, o denize koştu... 66 yaşında iznini denizde yüzerek geçiriyor Yaşıtları sokağa, o denize koştu.

Yaşıtları sokağa, o denize koştu... 66 yaşında iznini denizde yüzerek geçiriyor

İSTANBUL - 65 yaş üstü vatandaşlar için 6 saatlik sokağa çıkma izninde yaşıtları sokağa çıkarken kendisi denize koştu. 6 saatlik sokağa çıkma izninin 12.00 itibariyle başlamasıyla birlikte 66 yaşındaki bir vatandaş ise vaktini denizde yüzerek geçirdi.

65 yaş üstü vatandaşlar için 6 saatlik sokağa çıkma izni saat 12.00 itibariyle başladı. 1 haftanın ardından evinden çıkan vatandaşlar park ve bahçelerde yürüyüş yaptı. Yaşıtları sokağa çıkarken 66 yaşındaki Bilal Karlıkçı ise denize koştu. Sarayburnu sahiline gelerek kendisini boğazın serin sularına bırakan Bilal Karlıkçı bir süre denizde yüzerek vakit geçirdi.

Bilal Karlıkçı, " Ben burada balıklara yem atmak için buraya geldim. Baktım hava da sıcak. Banyo yapmak için yanımda su getirmiştim. Öyle de denize girdim. Deniz çok güzel. İçerisinde durdukça daha da güzelleşiyor. Biraz daha yüzdükten sonra eve gideceğim" dedi.

Kaynak: İHA