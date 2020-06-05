Yaşıtları koşup eğlenirken o kiraz tezgahının başından ayrılamadı
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Yaşıtları koşup eğlenirken o kiraz tezgahının başından ayrılamadı

Kırklareli'nde özel gereksinimli genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kendisine tanınan serbestlik süresinde kiraz ve dut satarak aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştı.

Yaşıtları koşup eğlenirken o kiraz tezgahının başından ayrılamadı
05.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:53

Kırklareli'nde özel gereksinimli genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kendisine tanınan serbestlik süresinde kiraz ve dut satarak aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştı.

Babaannesi ve dedesiyle yaşayan özel gereksinimli 18 yaşındaki Ejder Kaan Kurucu, İstasyon Caddesi'nde kiraz ve dut satmaya çalıştı.

Yaşıtlarının arkadaşlarıyla gezip eğlendiği caddede zaman zaman dalgın gözlerle çevreye bakan Kurucu, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır babaannesi ve dedesiyle yaşadığını söyledi.

Aile bütçesine katkı sağlamak için erken saatlerde evlerinin bahçesinden topladığı kiraz ve dutu satmaya çalıştığını belirten Kurucu, satış yaptığında çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi 10. sınıf öğrencisi olduğunu belirten Kurucu, "Yaşıtlarım gezip eğleniyor, ben kiraz satıyorum. Çok mutluyum. Müşterilerimi bekliyorum." dedi.

Kurucu, kiraz sepetlerini 3 tekerlekli bisikleti ile taşıdığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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