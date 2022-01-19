Yaşıtları emekliliğe hazırlanırken patron oldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, 40 yıllık ev hanımlığının ardından arkadaşlarının tavsiyesiyle önce girişimcilik kurslarına yazılan Belkıs Çağlar, geçen yıl Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) bünyesinde kurduğu atölyede 6 kadına istihdam sağladı.

40 yıllık evliliği süresince çalışmayan 3 çocuklu 58 yaşındaki Çağlar, pandeminin ilk günlerinde çevrimiçi düzenlenen girişimcilik kurslarına kaydoldu. Yaşıtları emekliliğe hazırlanırken kurslarla ilgilenen Çağlar, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ortaklığında kurulan KAGİDEM'de ayakkabı sayacılığı üzerine atölye kurmak için harekete geçti.

Geçen yıl kurduğu atölyede 6 kadına istihdam sağlayan Belkıs Çağlar, AA muhabirine, çevresindeki birçok kadının iş insanı olduğunu ve onların tavsiyesi, eşi ve çocuklarının desteğiyle atölye kurduğunu söyledi.

Eşinin de iş ayakkabısı ürettiğini ifade eden Çağlar, "Çevreme katkımın olmasını istedim. Özellikle çevremdeki kadınlara faydam olsun istedim. Ayrıca Gaziantep'teki birçok saya ustası işi bırakmış durumda. Onlara destek olmak istedim. Kadınların yetişmesini istiyorum. Herkese tavsiye ederim. Kadınlara özellikle tavsiye ederim. Evde boş boş oturmasınlar. Herkesin iyi bir yerlere gelmesini isterim. Toplamda 6 çalışanım var." dedi.

40 yıllık evli ve 5 torun sahibi olduğunu dile getiren Çağlar, "Geçen yıl salgından dolayı evde oturduğum zamanlarda online eğitimlere katılarak birçok sertifika sahibi oldum. Kendimi özellikle bu meslekte eğittim. " ifadesini kullandı.

Üretimlerine İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Diyarbakır gibi birçok ilden talep olduğunu aktaran Çağlar, "Önümüzdeki süreçte 20-25 makine sahibi olmayı hedefliyorum. En az 50 kadınla büyük bir atölye açmak, yeni yeni ustalarımızın yetişmesi ve kadınlara bir iş imkanı sağlamak istiyorum. Başka bir amacım yok. Benim normalde mesleğe ihtiyacı olan bir bayan değilim. Tek amacım var; ileriye dönük kadınlarımızın iş sahibi olmasını sağlamak. Türkiye'de el ele vererek büyük bir başarıya imza atmak istiyorum." sözlerine yer verdi.