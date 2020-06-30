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Yasir ve Mensah cezalı

Hes Kablo Kayserispor'da Bernard Mensah ile Karahan Yasir Subaşı Beşiktaş ile oynanacak forma giyemeyecek.

Yasir ve Mensah cezalı
30.06.2020 09:38 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:56

Hes Kablo Kayserispor'da Bernard Mensah ile Karahan Yasir Subaşı Beşiktaş ile oynanacak forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 29.haftasında deplasmanda Sivasspor'u yenerek kümede kalma ümitlerini artıran Hes Kablo Kayserispor, bu hafta sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Pazartesi günü oynanacak maçın hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılı ekip, sol bek oyuncusu Yasir Subaşı ve orta saha oyuncusu Bernard Mensah'dan bu hafta faydalanamayacak.

Gençlerbirliği ve Sivasspor maçında gösterdiği performans ile galibiyette pay sahibi olan Karahan Yasir Subaşı ve Bernard Mensah, sarı kart cezalısı olduğu için Beşiktaş maçında görev alamayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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