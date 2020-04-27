Yasir Subaşı: "Futbol ve Kayserispor taraftarı ile buluşacağımız günü iple çekiyorum"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Yasir Subaşı: "Futbol ve Kayserispor taraftarı ile buluşacağımız günü iple çekiyorum" - Haber
Kayserispor, Hes Kablo, Futbol, Subaşı, Yerel, Haber

Yasir Subaşı: "Futbol ve Kayserispor taraftarı ile buluşacağımız günü iple çekiyorum"

- Yasir Subaşı: "Futbol ve Kayserispor taraftarı ile buluşacağımız günü iple çekiyorum" Hes Kablo Kayserispor'un genç futbolcusu Yasir Subaşı, salgın nedeniyle evde izole bir şekilde kaldığını belirterek, "Futbol ve Kayserispor taraftarı ile buluşacağımız günü iple çekiyorum" dedi.

27.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:31
Yasir Subaşı: 'Futbol ve Kayserispor taraftarı ile buluşacağımız günü iple çekiyorum'

- Yasir Subaşı: "Futbol ve Kayserispor taraftarı ile buluşacağımız günü iple çekiyorum"

KAYSERİ - Hes Kablo Kayserispor'un genç futbolcusu Yasir Subaşı, salgın nedeniyle evde izole bir şekilde kaldığını belirterek, "Futbol ve Kayserispor taraftarı ile buluşacağımız günü iple çekiyorum" dedi.

Hes Kablo Kayserispor'un genç futbolcusu Yasir Subaşı, kulübün sosyal medya hesabından taraftarlara 'evde kal' çağrısında bulundu. Kulüp tarafından yayınlanan videoda, "Dünya ve ülkemizde korona virüs nedeniyle zor zamanlar geçiriyoruz. Ben de bu süreçte kulübümün verdiği program doğrultusunda Kayseri'de kalarak gerek saha çalışması gerekse salonda yaptığım çalışmalarla fiziksel aktivitelere devam etmeye özen gösteriyorum" diyen Yasin Subaşı, "Dizi film izleyerek, kitap okuyarak vaktimi evde izole bir şekilde geçirmeye çalışıyorum. Ailemle sık sık telefonla görüşerek hasret gidermeye çalışıyorum" ifadesinde bulundu.

"Bu sürecin son bulması için sosyal mesafeye dikkat edelim"

"Futbol ve Kayserispor taraftarı ile buluşacağı günü iple çektiğini vurgulayan genç futbolcu, şunları söyledi:

"Bunun için sosyal mesafeye dikkat edelim. Bu sürecin bir an önce son bulması için sosyal mesafeye dikkat edelim. Yetkililerin uyarılarına uyalım ve tedbiri elden bırakmayalım. Bu arada bizler için gecesini gündüzüne katan 7/24 çalışan sağlık çalışanlarımıza, Sağlık Bakanımıza ve bütün yetkililere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Salgından dolayı hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Salgınla mücadele eden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan şifa diliyorum"

Yasir Subaşı: 'Futbol ve Kayserispor taraftarı ile buluşacağımız günü iple çekiyorum'

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma başlattı Haber
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma...
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı Haber
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haber
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haber
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Haber
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü
Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti
Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, Ramazan'a özel beslenme ve menü tavsiyelerini paylaştı
Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, Ramazan'a özel beslenme ve menü tavsiyelerini paylaştı
Bir poşet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Karımın o, çocuğa içirip yemeklere katıyoruz
Bir poşet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Karımın o, çocuğa içirip yemeklere katıyoruz
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Koronavirüsle mücadelenin kalbi olan 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bin çağrı geliyor
Koronavirüsle mücadelenin kalbi olan 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bin çağrı geliyor
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu
Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak
Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
Koronavirüsten ölen hastanın yakınları tarafından saldırıya uğrayan kadın doktor: Kendimi güvende hissetmiyorum
Koronavirüsten ölen hastanın yakınları tarafından saldırıya uğrayan kadın doktor: Kendimi güvende hissetmiyorum
Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı
Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı
ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım
ABD'de TIR şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: TIR ile 12 ceset taşıdım
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Donald Trump Angela Merkel Berat Albayrak Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Acun Ilıcalı Cengiz Kurtoğlu
Spor Podolski Mesut Özil Hikmet Karaman Malcolm Thomas Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Kadın İsveç Mayıs Avrupa
Şu an buradasınız: Yasir Subaşı: "Futbol ve Kayserispor taraftarı ile buluşacağımız günü iple çekiyorum" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 14:13:42. #1.15#
title