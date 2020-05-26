Yaşının yarısı kadar ceza yedi Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 14 yaşındaki çocuk polisler tarafından yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 14 yaşındaki çocuk polisler tarafından yakalandı. Kullandığı motosiklette çalıntı çıkan çocuğa 7 bin TL ceza kesildi.

Korona virüsle mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde kurallara uymayanlara ceza yağdı. İnegöl ilçe merkezinde devriye gezen sivil polisler, Özdilek Kavşağı'nda seyir halinde olan bir motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede şahsın 14 yaşında olduğu ve evde olması gerekirken dışarı çıktığı anlaşıldı. Kullandığı motosiklet de çalıntı çıkan çocuk polisler tarafından gözaltına alınırken, motosiklet çekici yardımıyla karakola götürüldü. Kısıtlamaya uymayan çocuğa ihlalden ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan toplam 7 bin TL ceza kesildi. - BURSA

Kaynak: İHA