Yaşının iki katı hapis cezası almış.
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Yaşının iki katı hapis cezası almış.

17.06.2020 18:24 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:39

Yaşının iki katı hapis cezası almış...Hakkında 36 yıl hapis cezası bulunan 17 yaşındaki cezaevi firarisi yakalandı

OSMANİYE - Hakkında 2 ayrı suç dosyasından 36 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası bulunan 17 yaşındaki cezaevi firarisi A.O. Osmaniye'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, hırsızlık suçundan aranan 17 yaşındaki A.O. adlı kişinin merkez İstiklal Mahallesinde bir evde saklandığını belirledi. Yapılan baskınla yakalanan A.O. Osmaniye Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.O'nun 5 ayrı suç dosyasından arama kaydı bulunduğu ayrıca 36 yıl 6 ay 7 günde kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.

A.O. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşının iki katı hapis cezası almış.

Kaynak: İHA

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