Yaşından fazla suç kaydı bulunan genç hırsızlar tutuklandı
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Yaşından fazla suç kaydı bulunan genç hırsızlar tutuklandı

Yaşından fazla suç kaydı bulunan genç hırsızlar tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşından fazla suç kaydı bulunan şüpheliler bir vatandaşın evin bahçesinden motosikletini çaldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşından fazla suç kaydı bulunan şüpheliler bir vatandaşın evin bahçesinden motosikletini çaldı. JASAT tarafından yakalanan genç hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesinde yaşayan Ali K., motosikleti ile işe gitmek için yola çıktığını ve iş yerinin servisine bineceği noktada park ettiğini söyledi. İşten döndükten sonra ise motosikletini evinin bahçesine koyan Ali K., bir süre sonra motosikletinin olmadığını fark ederek jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Denizli il Jandarma Komutanlığı Jandarmanın dedektifleri olan jandarma suç araştırma timi JASAT ve Pamukkale ile Honaz ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren 2 şüpheli tespit edildi.

"Motorumun aynası vardı, şuanda motosikletimde aynada kalmamış"

Motosikletin direksiyonu kilitli halde sürükleyerek, metrelerce götüren 2 şüpheli kamera kayıtlarına yansıdı. Kameralardan tespit edilen 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesinde yakalandı. Motosikleti bulan Jasat ekipleri Ali K'ye teslim etti. Motosikletinin neredeyse az kalsın hurdaya döneceğini söyleyen Ali K; "Motorumun aynası vardı, çatlağı falan yoktu ama şuanda motosikletimde aynada kalmamış ama jandarma ekiplerine teşekkür ederim kısa sürede buldu" dedi.

Yaşlarından fazla suç kayıtları çıktı

Yaşlarına göre suç kayıtlarının fazla olduğu tespit edilen şüphelilerden 17 yaşındaki Celal D'nin hırsızlıktan toplamda 7 suç kaydı olduğu, 16 yaşında olan Nazım A'nın ise 17 adet hırsızlık, 2 adet kamu malına zarar verme, 1 adet işyeri dokunulmazlığını ihlal etmeden toplamda 20 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler, cezaevin gönderildi. - DENİZLİ

Yaşından fazla suç kaydı bulunan genç hırsızlar tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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