Yasin ve Elif kardeşler hayata çift renk bakıyor
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Yasin ve Elif kardeşler hayata çift renk bakıyor

Yasin ve Elif kardeşler hayata çift renk bakıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramanmaraş'ta, doğuştan bir gözü mavi diğeri kahverengi olan iki kardeş hayata çift renk bakıyor.

Kahramanmaraş'ta, doğuştan bir gözü mavi diğeri kahverengi olan iki kardeş hayata çift renk bakıyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde yaşayan Hatice-Mehmet Akyıl çiftinin çocukları 13 yaşındaki Yasin ile 9 yaşındaki Elif Akyıl gözleri iki farklı renkli olarak dünyaya geldi. İki kardeşin sağ gözleri mavi, sol gözleri ise kahverengi.

ARKADAŞLARI VAN KEDİSİNE BENZETİYOR

Arkadaşlarının kendisini Van kedisine benzettiğini söyleyen 13 yaşındaki Yasin, "Gözlerimden dolayı mutluyum. Arkadaşlarım güzel diyor, Van kedisi diyor. Allah başkalarına da nasip etsin. Çok güzel" diye konuştu.

Renkli gözlere sahip 9 yaşındaki Elif ise gözlerinin çok güzel olduğunu ifade etti.

Baba Mehmet Akyıl, 5 çocuğundan ikisinin gözlerinin doğuştan iki renk olduğunu ve görmelerinde bir sorun olmadığını ifade ederek, "Benim 9 çocuğum var iki tanesinin gözleri bu şekilde. Bu çocukların gözleri doğuştan. Herhangi bir sağlık problemleri yok. Allah'ın verdiğine şükürler olsun. Bu bizim ırkımızdan gelen bir durum. Benim babam da böyleymiş" diye konuştu.

(Halil Ulubey/İHA)

Yasin ve Elif kardeşler hayata çift renk bakıyor
Yasin ve Elif kardeşler hayata çift renk bakıyor
Yasin ve Elif kardeşler hayata çift renk bakıyor
Yasin ve Elif kardeşler hayata çift renk bakıyor
Yasin ve Elif kardeşler hayata çift renk bakıyor
Yasin ve Elif kardeşler hayata çift renk bakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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