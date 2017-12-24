Yasin, Sonradan Girdi Gol Attı

Galatasaray'da sakatlanan Garry Rodrigues'in yerine giren Yasin Öztekin, takımını öne geçiren golü kaydetti.



Galatasaray'ın Süper Lig'de evinde oynadığı Göztepe maçında sakatlanan Garry Rodrigues'in yerine Teknik Direktör Fatih Terim, Yasin Öztekin'e görev verdi. Müsabakanın 41. dakikasında oyuna dahil olan Yasin, 53. dakikada attığı golle ile takımını 2-1 öne geçirdi. 30 yaşındaki futbolcu, Göztepe maçıyla birlikte bu sezon ligde 9. karşılaşmasına çıktı. Başarılı futbolcu, 409 dakikada süre aldığı müsabakalarda iki gol, 1 asist ile mücadele etti. - İSTANBUL