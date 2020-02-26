Yasin Solak bomba gibi geliyor
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Yasin Solak bomba gibi geliyor

Güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla adından söz ettiren Yasin Solak, sürpriz şarkısı ile çok yakında sevenlerinin karşısına çıkacak.

26.02.2020 08:56 | Son Güncelleme: 26.02.2020 08:56
Yasin Solak bomba gibi geliyor

Pop müzik dünyası, yeni starı Yasin Solak ile buluşmaya hazırlanıyor.

Sadece yorumculuğuyla değil, söz yazarlığı ve besteciliğiyle de adından söz ettiren Yasin Solak, yeni şarkısının çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

2020'ye damga vuracak şarkısının yanı sıra şu sıralar yoğun bir sahne programı olan genç sanatçı,"Beklediğimize değecek. Bomba gibi bir şarkı geliyor" diye konuştu

Kaynak: Bültenler

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