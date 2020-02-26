Yasin Solak bomba gibi geliyor

26.02.2020 08:56 | Son Güncelleme: 26.02.2020 08:56

Pop müzik dünyası, yeni starı Yasin Solak ile buluşmaya hazırlanıyor.

Sadece yorumculuğuyla değil, söz yazarlığı ve besteciliğiyle de adından söz ettiren Yasin Solak, yeni şarkısının çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

2020'ye damga vuracak şarkısının yanı sıra şu sıralar yoğun bir sahne programı olan genç sanatçı,"Beklediğimize değecek. Bomba gibi bir şarkı geliyor" diye konuştu

Kaynak: Bültenler