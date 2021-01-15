Yılport Samsunspor, Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı
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Yılport Samsunspor, Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı

15.01.2021 19:50 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:26
Yılport Samsunspor, Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Demir Grup Sivaspor'da forma giyen Yasin Öztekin ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Demir Grup Sivaspor'da forma giyen Yasin Öztekin ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samsun temsilcisi, Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Yasin Öztekin ile anlaştı.

Karadeniz ekibinin, orta saha oyuncusu 33 yaşındaki Yasin Öztekin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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