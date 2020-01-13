Yasin Öztekin sağlık kontrolünden geçti
Sivasspor'un yeni transferi Yasin Öztekin, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Sivasspor'un yeni transferi Yasin Öztekin, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Yasin Öztekin, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS