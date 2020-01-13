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Yasin Öztekin sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor'un yeni transferi Yasin Öztekin, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

13.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:43
Yasin Öztekin sağlık kontrolünden geçti

'un yeni transferi , Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.


Yasin Öztekin, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.


32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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