Yasin Öztekin sağlık kontrolünden geçti

13.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:43

Sivasspor'un yeni transferi Yasin Öztekin, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.



Yasin Öztekin, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.



32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA