Yasin Öztekin: "Fatih Hoca İyi Ki Geldi"

Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, Göztepe galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Fatih hocamız geldi. İyi ki de gelmiş. Bundan sonra onunla beraber, tecrübesiyle şampiyon olmak istiyoruz" dedi.



Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında evinde Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada 1 gol atan sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Yasin Öztekin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gol attığı için mutlu olduğunu söyleyen Öztekin, "3 puan aldık. Daha çok puan toplayabilirdik. Şimdi de Fatih hocamız geldi. İyi ki de gelmiş. Bundan sonra onunla beraber, tecrübesiyle şampiyon olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Fatih hoca geldiği için mutluyuz"



Fatih Terim'in takımın başına geçtiği için mutlu olduğunu ifade eden Öztekin, "Takım da öyle. Bunu hissediyorum. Golden sonra ona gitmek istedim. Eşim ve annem de buradaydı. Annem de uzun zamandır gelmemişti. Penaltı pozisyonu bence yüzde yüz penaltı. Değmese kaleci ile baş başayım. Sıkıntı yok onu da vermesinler. Kolay düşüyor diyorlar. Vermeseler de golümü atacağım. Puanlar getireceğim. İnşallah kinci yarıda da iyi oynarım. Göztepe iyi takım. 30 puanları var. Bu yüzden kolay olmuyor böyle maçlar. Kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.



"Hoca ikinci yarıda bazı şeyleri değiştirir"



Fatih Terim'in göreve geldikten sonra Florya'daki değişimin sorulması üzerine başarılı futbolcu, "İki, üç günde çok şey değişmez ama oyuncularının hepsi rahatladı. İdmanda olsun, maça hazırlanması olsun bazı şeyler değişti. Futbolda böyle şeyler önemli. Hoca ikinci yarıda bazı şeyleri değiştirir" diye cevap verdi.



Süper Lig'deki yarışı da değerlendiren Yasin Öztekin, "4-5 takım 30 puan üzerinde. Zor bir ikinci yarı olacak. Biz en iyi şekilde hazırlanıp, 21. şampiyonluğu almak istiyoruz" dedi. - İSTANBUL