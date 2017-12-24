Yasin Öztekin: "Bence Yüzde Yüz Penaltı"





Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Yasin Öztekin açıklamalarda bulundu.





"21. şampiyonluğu istiyoruz"



"Sonradan girmek çok zor. Gol attığım ve yendiğimiz için çok mutluyum. Hem hocamız hem taraftarla birlikte İnşallah 2. yarıda iyi performans gösterip, 21. şampiyonluğumuzu almak istiyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha çok oynayıp, takımıma katkı sağlamak istiyorum."

"Yüzde yüz penaltı"

Sabri ile girdiği pozisyon sonrası penaltı bekleyen Yasin; "Bence yüzde yüz penaltı. Her yerde Yasin kendini atıyor, kolay düşüyor deniyor. Ben adamı geçiyorum, kendimi niye atayım ki? Yüzde yüz penaltı ama sıkıntı yok, vermeseler de, her maçta 3 puanı alacağız" ifadelerini kullandı.

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