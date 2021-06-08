Yasin Özlü, çiftlerin nikahlarına katılıyor
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Yasin Özlü, çiftlerin nikahlarına katılıyor

Yasin Özlü, çiftlerin nikahlarına katılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 1 Haziran'dan itibaren başlayan, "Kademeli Normalleşme" sonrası düğün ve nikah törenlerine katılarak, genç çiftlerin mutluluklarına ortak oluyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 1 Haziran'dan itibaren başlayan, "Kademeli Normalleşme" sonrası düğün ve nikah törenlerine katılarak, genç çiftlerin mutluluklarına ortak oluyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge sonrası nikah ve düğün törenleri Türkiye genelinde olduğu gibi Başiskele'de de yoğun bir şekilde başladı. Başkan Özlü de 1 hafta içinde 11 törene katılarak, genç çiftlerin ve ailelerinin en mutlu günlerine şahitlik etti. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen törenlerde Başkan Yasin Özlü, dünya evine giren çiftlere iki cihan aile saadeti diledi. Aynı zaman Özlü, çiçeği burnunda çiftlere Türk Bayrağı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından "Ailem" kitabını ve nikahta imza attıkları kalemi hediye etti. - KOCAELİ

Yasin Özlü, çiftlerin nikahlarına katılıyor
Yasin Özlü, çiftlerin nikahlarına katılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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