Yasin Obuz, Ferhat İlen'e burnunu yaptırdı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yasin Obuz, Ferhat İlen'e burnunu yaptırdı

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Yasin Obuz, Ferhat İlen'e burnunu yaptırdı

'MasterChef Türkiye' yarışmasından sonra katıldığı 'Survivor'da yıldızı parlayan Yasin Obuz, arkadaşı Op. Dr. Ferhat İlen'e burnunu yaptırdı. İşte detaylar...

'MasterChef Türkiye' yarışmasından sonra katıldığı ' Survivor'da yıldızı parlayan Yasin Obuz, ameliyat masasına yattı. Müzik dünyasına adım atan Obuz, arkadaşı Op. Dr. Ferhat İlen'e burnunu yaptırdı. Obuz, daha önce burnunda kırık olduğunu ve nefes alma sorunları yaşadığını belirtti.

Obuz, bu nedenle operasyon geçirdiğini sözlerine ekledi. 'Survivor'da yıldızı parlayan Yasin Obuz burnunu yaptırdı. Obuz, ameliyat olduktan sonra sosyal medya hesabından; "Gaffayı yedim hastanede eve gideceğim" notuyla fotoğrafını paylaştı.

Yasin Obuz, Ferhat İlen'e burnunu yaptırdı

Yasin Obuz, Ferhat İlen'e burnunu yaptırdı

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Mustafa Keser'den şok eden Bülent Ersoy açıklaması

Mustafa Keser'den şok eden Bülent Ersoy açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Süleyman Soylu Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Aleyna Tilki Amelia Hamlin Seren Serengil
Spor Gökhan Töre Serdar Aziz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yasin Obuz, Ferhat İlen'e burnunu yaptırdı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 19:49:06. #1.17#