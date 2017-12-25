



Cim-Bom'un ikinci golüne imza atan Yasin Öztekin, kendisi hakkında ortaya atılan sözlerin hakemleri etki altında bıraktığını söyledi.



Sabri'nin kendisine yaptığı hareketin penaltı olduğunu savunan sarı-kırmızılı futbolcu, "Bence yüzde 100 penaltı. Her yerde konuşuluyor, 'Yasin kendini atıyor' diyorlar. Bu yüzden vermedi. Bence kesin penaltı. Ben kaleciye doğru gidiyorum, Sabri bana dokunmasa neden yere atlayayım? Sorun yok, vermeseler de her maç 3 puanı alacağız" dedi.



Sonradan oyuna girmenin gerçekten zor olduğunu ifade eden Yasin, "Yılın son maçıydı. İnşallah hocamızla, takımımızla ikinci yarıda daha iyi olup 21. şampiyonluğu almak istiyoruz. Umuyorum ilerideki maçlarda daha çok gol atarak takıma katkı yaparım" dedi.



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