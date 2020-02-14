Yasin Keleş, Karfest'te sahne alacak
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Yasin Keleş, Karfest'te sahne alacak

Neşet Ertaş'ı farklı bir sound ile genç nesille buluşturan Yasin Keleş, Yeni Nesil Karfest'te sahne alıyor...

14.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:41
Yasin Keleş, Karfest'te sahne alacak

Kartepe'de bu yıl 2.si düzenlenen Yeşil Nesil KARFEST etkinliğinde Sevgililer Günü haftasına özel 16 Şubat Pazar günü Sevda Türkülerinin Babası, Anadolu ozanı türkülerini farklı bir sound ile yeniden uyarlayan ve genç nesile Neşet Ertaş sevgisi aşılayan Yasin KELEŞ konuk oluyor.

16 Şubat Pazar günü& ; Yeşil Nesil Karfest'e& ; katılım Neşet Ertaş anısına ücretsiz olacak.& ;& ;

Kaynak: Snob Magazin

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