Yasin Keleş, Karfest'te sahne alacak

14.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:41

İzmit Kartepe'de bu yıl 2.si düzenlenen Yeşil Nesil KARFEST etkinliğinde Sevgililer Günü haftasına özel 16 Şubat Pazar günü Sevda Türkülerinin Babası, Anadolu ozanı Neşet Ertaş türkülerini farklı bir sound ile yeniden uyarlayan ve genç nesile Neşet Ertaş sevgisi aşılayan Yasin KELEŞ konuk oluyor.

16 Şubat Pazar günü& ; Yeşil Nesil Karfest'e& ; katılım Neşet Ertaş anısına ücretsiz olacak.& ;& ;



