AK Parti'nin Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu Kimdir?

Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde BaşakşehirBelediye Başkan Adayının mevcut belediye başkanı Yasin Kartoğlu olduğunu açıkladı. Peki, Yasin Kartoğlu, nerelidir, kaç yaşındadır?

YASİN KARTOĞLU KİMDİR?

Yasin Kartoğlu, 1977 senesinde Malatya'da dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini İstanbul Küçükçekmece'de tamamlayan Kartoğlu, üniversite eğitimini İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı.

SİYASİ HAYATI

Yasin Kartoğlu, 2009 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçildi ve aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından, Yasin Kartoğlu yapılan oylama sonucunda Başakşehir Belediye Başkanı oldu.

Yasin Kartoğlu Evli ve 2 çocuk babasıdır.