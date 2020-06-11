Yasin'in hayvanat bahçesi, Bremen Mızıkacıları'nı gerçeğe çevirdi
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Yasin'in hayvanat bahçesi, Bremen Mızıkacıları'nı gerçeğe çevirdi

Yasin'in hayvanat bahçesi, Bremen Mızıkacıları'nı gerçeğe çevirdiKARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Bardaklı köyünde Yasin Kaya (19) bahçesinde bakmaya başladığı hayvanlarla 'Bremen Mızıkacıları' masalını gerçeğe çevirdi.

Yasin'in hayvanat bahçesi, Bremen Mızıkacıları'nı gerçeğe çevirdi
11.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:41

Yasin'in hayvanat bahçesi, Bremen Mızıkacıları'nı gerçeğe çevirdi

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Bardaklı köyünde Yasin Kaya (19) bahçesinde bakmaya başladığı hayvanlarla 'Bremen Mızıkacıları' masalını gerçeğe çevirdi. Masaldaki eşek yerine tilki ve keçinin bulunduğu bahçede, horozdan kediye, tavşandan güvercine tüm hayvanların iyi anlaşması ise görenleri şaşırtıyor. 

Arpaçay ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Bardaklı köyünde oturan Hulis-Sibel Kaya'nın iki çocuğundan en büyüğü Yasin Kaya, hayvan sevgisiyle evlerinin bahçesine mini bir hayvanat bahçesi kurdu. Yasin'in kurduğu hayvanat bahçesi, sevilen masal Bremen mızıkacılarını gerçeğe çevirdi. Masaldaki hayvanlardan eşek yerine tilki ve keçinin bulunduğu hayvanat bahçesinde köpek, kedi, horoz, tavuk ve tavşanların iyi anlaşması ise görenleri şaşırtıyor. HAYVANLARINI YEMEYE GELEN TİLKİYİ DE BAHÇESİNE ALDIYasin Kaya'nın çocukluğunda güvercin merakıyla başlayan hayvan sevgisinin kümes hayvanlarıyla devam etti. Güvercin ve kümes hayvanlarını bahçesinde beslemeye başlayan Kaya, hayvanlarını yemeye gelen tilkiyi de yakalayıp, bahçesinde beslemeye başladı.BREMEN MIZIKACILARINI HATIRLATIYOR10 yaşındaki kardeşi Özcan'ın da destek verdiği Yasin'in bahçesindeki hayvanlar arasındaki dostluk dikkat çekiyor. Tilki, kedi, tavuk ve horozun birlikte gezip oynadığı bahçe, Bremen mızıkacılarını hatırlatıyor. Masalın gerçeğe dönüştüğü bahçede, tavşanlardan güvercinlere, horozlardan keçilere tüm hayvanların sesleri ortamı şenlendiriyor. 'KEÇİMİ ELLERİMLE BESLİYORUM'

Ağabeyinin bahçelerinde kurduğu hayvanat bahçesiyle yakından ilgilenen Özcan Kaya, doğumundan sonra annesi ölen keçi yavrusuna sahip çıktı. 'Maviş' ismini verdiği keçinin yanından ayrılmayan Özcan Kaya, "Keçim annesi öldükten sonra yalnız kaldı. Onu küçükken biberonla besledim. Şimdi de yanımdan ayrılmıyor. Onu çok seviyorum. Kendi ellerimle besliyorum. Nereye gitsem peşimden geliyor" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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