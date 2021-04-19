Yasin Hacıoğlu: "Gram altın bir daha 430-420 bandını test etmeyecektir"
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Yasin Hacıoğlu: "Gram altın bir daha 430-420 bandını test etmeyecektir"

Yasin Hacıoğlu: 'Gram altın bir daha 430-420 bandını test etmeyecektir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hacıoğlu Madencilik CEO'su Yasin Hacıoğlu, ons altının, USD güçlenmesi ve ABD tahvil faizindeki artış ile baskılandığını, gram altının ise bir daha 430-420 bandını test etmeyeceğini söyledi.

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Hacıoğlu Madencilik CEO'su Yasin Hacıoğlu, ons altının, USD güçlenmesi ve ABD tahvil faizindeki artış ile baskılandığını, gram altının ise bir daha 430-420 bandını test etmeyeceğini söyledi.

ABD'de iş başına gelen Biden yönetiminin, kurumlar vergisi arttırarak şirketlerden temin edilecek vergilerle altyapı paketinin finansmanının sağlamayı hedeflediğine dikkat çeken Yasin Hacıoğlu, "Vergi artışı büyüme beklentilerindeki coşkuyu biraz azaltabilir. Son dönemdeki güçlü veriler, yeni teşvikler enflasyon endişesine yol açıyor. Ana resimde ons-altın, USD güçlenmesi ve ABD tahvil faizindeki artış ile baskılanıyor. Son birkaç gündür ABD 10 yıllık tahvil faizi ve Dolar endeksi aşağı eğilimde, altın sınırlı primleniyor" dedi.

Gram altın, Dolar-TL kurunun yataya yakın seyrettiği bir ortamda ons fiyatındaki yükselişe destek bulduğuna dikkat çeken Hacıoğlu, 458 TL seviyelerine kadar yükselen gram altının sabah saatlerinde 457 TL seviyelerinde işlem gördüğünü kaydetti.

Teknik olarak altının gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunduğunu ifade eden Yasin Hacıoğlu, "Gram altının bir daha 430-420 li seviyeleri test etmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bununla beraber güvenli liman olan gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 462.00 ve 471.00' olarak görülmektedir. Hacıoğlu Madencilik Sanayi Tic.Ltd. Şti. verilerine göre, gram altın Direnç 460-462-471 ve 2021 son çeyrek verileri 580-591-610 TL olacaktır" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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