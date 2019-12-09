Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesi davası

09.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:42

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Aynularab) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili ana davadan dosyası ayrılan ikisi firari üç sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanan sanık Ersin Filizer, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmaya müşteki Yusuf Er de SEGBİS ile bağlanırken, müşteki avukatı Hasan Bozdaş ve sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Filizer'i tanıyıp tanımadığı ve kendilerine saldıranlar arasında olup olmadığı sorulan müşteki Er, "Bizim olayda 400-500 kişi vardı ama aralarında bu şahıs var mıydı bilmiyorum. Olayla ilgili kamera kayıtları incelenirse gerçekler net bir şekilde anlaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Diyecekleri sorulan Filizer ise olay tarihinde Diyarbakır'da bulunmadığını, telefonuna ait HTS kayıtlarının da kendisini doğruladığını öne sürdü.

Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle bir ilişkisinin bulunmadığını savunan Filizer, ev hapsi şeklinde uygulanan adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti.

Beyanların ardından mütalaası sorulan cumhuriyet savcısı, firari sanıklar Burhan Ay ve İsa Özel hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesi, gizli tanık "Kanarya"nın gelecek celse dinlenmesi yönünde görüş bildirdi.

Mütalaanın ardından konuşan sanık avukatı ise gizli tanığın dinlenmesinden vazgeçilmesini istedi.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, gizli tanık "Kanarya"nın gelecek celse dinlenmesi için ilgili makamlara müzekkere yazılmasına, sanık Filizer'e uygulanan ev hapsi adli kontrol şartının kaldırılmasına hükmetti. Heyet, Filizer'e haftada bir kez adli kolluğa imza atma şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Davanın görülmesine 17 Şubat 2020'de devam edilecek.

Davanın geçmişi

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Aynularab) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili dava Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüş ve mahkeme 24 Nisan 2017'de hükmünü açıklamıştı.

Yargılanan 41 sanıktan 16'sı Yasin Börü ile Ahmet Dakak, Hasan Gökguz ve Riyat Güneş'i "canavarca hislerle ve eziyet ederek kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, iki sanık aynı suçlardan beşer kez müebbet, suç tarihinde yaşı 18'den küçük olan altı çocuk ise 110'ar yıl hapse çarptırılmıştı.

Sanıklardan 18'i müşteki Yusuf Er'e karşı eylemleri nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18'er, suça sürüklenen 6 çocuk bu suçtan 12'şer yıl hapse mahkum edilirken, 15 sanık ile altı suça sürüklenen çocuğun "terör örgütü propagandası yapmak", 11 sanığın "konut dokunulmazlığını ihlal etmek", bir sanığın "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", bir sanığın ise "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali" ve "örgüt adına suç işlemek" suçlarından da mahkumiyetlerine hükmedilmişti.

Sanıklardan Remzi Özşan, "ölü üzerinden hırsızlık" suçundan 12 yıl, Uğur Doğanay ise "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 3 yıl 9 ay hapse ayrıca mahkum edilmişti.

Mahkeme, 13 sanık hakkında beraate hükmetmiş, o tarihte firari olmaları nedeniyle Burhan Ay, İsa Özel ve Ersin Filizer'in dosyaları ayrılmıştı.

Filizer, 2 Ocak 2018'de Diyarbakır'da yapılan bir operasyonda yakalanmıştı.

Kaynak: AA